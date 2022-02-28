Москва, 28 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Правительство России подготовилось заранее к санкциям Евросоюза и других стран Запада. Об этом 28 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса и санкции Запада — все новости»

Он рассказал, что главной целью зарубежных санкций является стремление нанести удар по тем или иным направлениям экономики.

«Шаги ожидаемые, иллюзий относительно подобных действий мы давно не питаем. Поэтому мы готовились и принимали целый ряд решений, чтобы максимально смягчить последствия и для экономики, и для людей», — заявил глава правительства.