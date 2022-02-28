Москва, 28 февраля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Главной целью западных санкций является нанесение урона российской экономике. Об этом 28 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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"Страны Евросоюза и ряд других государств вводят новые пакеты ограничительных мер. Как сказал президент, совершают недружественные действия. Какие бы причины ни назывались публично, их главная цель — нанести урон по тем или иным направлениям», — сказал Мишустин.

По его словам, шаги были ожидаемыми, и в правительстве относительно этих действий не питают иллюзий. Поэтому к введению ограничений подготовились заранее и приняли целый ряд решений, которые позволят смягчить последствия для экономики и граждан страны.