Варшава, 28 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Пограничный переход на границе Польши с Россией в Калининградской области может быть закрыт. Такую возможность допустил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

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Он пояснил, что такие меры могут быть приняты в качестве ответных мер против России из-за операции на Украине.

«Все варианты рассматриваются. Мы абсолютно готовы к тому, чтобы вводить дальнейшие санкции», — подчеркнул в эфире радиостанции RMF FM замглавы МИД Польши.

Вместе с тем Яблоньский отметил, что нельзя забывать, что в России находятся граждане Польши, «которые должны иметь возможность вернуться в страну».

Ранее о возможном закрытии границ с России и Белоруссией заявлял глава МВД Польши Мариуш Каминьски. Тогда он подчеркнул, что власти республики будут внимательно наблюдать за тем, что происходит на границах с двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала специальной военной операции России по защите Донбасса западные страны объявили о новых антироссийских санкциях, которые разрабатывались целыми пакетами.