Париж, 28 февраля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что «предпочитает», чтобы беженцы с Украины остались в Польше, сообщает Ouest-France.

(сс) IllianDerex Эрик Земмур

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Французский политик хочет «помочь полякам принять их», а не «дестабилизировать Францию, которая уже перегружена мигрантами».

Эрик Земмур отметил, что прибытие украинских беженцев может «дестабилизировать Францию», и «предпочитает, чтобы они находились в Польше».

Эрик Земмур также раскритиковал заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана о НАТО как о ядерном союзе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции направили в Польшу 33 тонны гуманитарной помощи для жителей Украины.