Мэр Москвы заявил о нормализации ситуации с COVID-19
Москва, 28 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Москве приходят в норму показатели заболеваемости коронавирусной инфекций, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин
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«Как дела с ковидом? По городу мы видим, что показатели более-менее вошли в норму. Понятно, что заболевания еще есть, но они уже не такие критичные», — приводит слова Собянина ТАСС.
Столичный мэр заверил, что городские власти будут работать в плановом нормальном режиме и будут готовы ко всем трудностям.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве госпитализировали с коронавирусной инфекцией 338 человек.