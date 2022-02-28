Донецк, 28 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Посёлок Старомарьевка в Волновахском районе находится под контролем Донецкой Народной Республики, об этом сообщили 28 февраля в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

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Отмечается, что в настоящее время освобождены 19 населённых пунктов, ранее находившихся под контролем украинских силовиков. Это Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гранитное, Гнутово, Бугас, Старомарьевка.

«Идут бои за Талаковку, Каменку, Волноваху», — говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о приостановке всеобщей мобилизации.

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