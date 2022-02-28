Сеул, 28 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В первом квартале 2021 года объём средств, потраченных гражданами Южной Кореи за рубежом с помощью банковских карт, составил $12,23 млрд, что на 18,6% больше по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Банка Кореи.

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Как отметили в ЦБ, рост показателя связан с укреплением местной валюты по отношению к доллару, а также увеличением покупок в зарубежных интернет-магазинах.

Отмечается, что объём онлайн покупок вырос на 30%, до $4,49 млрд. А число южнокорейцев, путешествующих за рубеж, напротив, сократилось на 71,4%, до 122 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году жители Южной Кореи потратили на онлайн-шоппинг 192,9 трлн вон (~$159,9 млрд).

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