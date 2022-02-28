Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге на дистанционной форме обучения из-за выявленных случаев заражения коронавирусом и ОРВИ находятся лишь 13 классов шести школ. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

В школе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

По данным на 28 февраля, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыты пять групп в пяти детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 13 классов в шести школах.

«Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 4730 (0,06% от общего количества обучающихся)», — уточнили в комитете по образованию.

Добавим, что неделей ранее на «дистанте» находились 30 классов петербургских школ.

Читайте ранее в этом сюжете: Краткосрочный «дистант» оказался эффективной мерой — власти Петербурга