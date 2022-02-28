Луганск, 28 февраля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Украинские силовики стали активно применять тактику ведения диверсионной войны, это осложняет ситуацию на фронте, заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник 28 февраля в эфире телеканала «Россия 24».

Glava-lnr.info Глава ЛНР Леонид Пасечник

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По его словам, текущая обстановка на фронте — стабильно напряжённая. Войска ЛНР планово продвигаются вперёд, но противник мешает им, размещая боевую технику — «Грады», «Смерчи» —в густонаселённых пунктах.

«Сегодняшняя ночь показала, что противник начинает активно использовать тактику ведения диверсионной войны», — заявил Пасечник.

Он пояснил, что противник минирует и уничтожает всё на своем пути, при отступлении разрушает мосты и переправы. Кроме того, если армия ЛНР бережёт жизни мирного населения, то противник прикрывается мирными жителями, как щитом.

В одном из населённых пунктов украинские силовики стали расстреливать людей, переодевшись в форму военнослужащих ЛНР. Народная милиция старается выявлять диверсантов.

В целом обстановка в республике стабильная, указ о мобилизации ещё действует, рассказал Пасечник.

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