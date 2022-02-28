Ростов-на-Дону, 28 февраля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Ростовской области временный приют нашли 6,5 тыс. мирных жителей Донбасса, в экстренном порядке прибывших в Россию. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 28 февраля.

Александр Погожев ИА REGNUM Помощь беженцам из Донбасса

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В настоящее время в 93 пунктах временного размещения, развёрнутых в Ростовской области, остаются почти 6,5 тысячи человек, в том числе почти 3,5 тысячи детей.

ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время общее количество эвакуированных в Россию жителей Донецкой и Луганской Народных Республик превысило 127 тысяч.