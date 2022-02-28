Мурманск, 28 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал еженедельное совещание в правительстве региона со слов поддержки военных, выполняющих военную операцию на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение Донбасса

«Мы поддерживаем всех наших бойцов, которые участвуют сегодня в спецоперации, обеспечивая безопасность нашей страны и защиту интересов наших граждан. Это принципиально важно. Мы безусловно гордимся нашими военными, которые выполняют героическую задачу», — заявил он.

Напомним, в Мурманской области развернули 16 пунктов временного содержания беженцев из Донбасса.

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Как сообщало ИА REGNUM, Володин назвал предателями народа выступивших против военной операции.