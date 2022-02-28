Москва, , 07:24 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал неприемлемым позицию некоторых деятелей культуры, не замечавших происходящего на Донбассе.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сейчас сложный период в истории нашего государства, но сплотившись, мы всё преодолеем. В этой связи неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов», — отметил Володин в телеграм-канале.

Володин назвал это предательством.

«Это никак иначе как предательством своего народа и тех, кто участвует в миротворческой операции, не назовёшь. Если вы такие принципиальные, начните с того, что откажитесь от государственных грантов, от должностей в бюджетных учреждениях», — указал он.

Мы все за мир, за мирное урегулирование, рассуждает спикер Госдумы.

«Но не за счёт интересов государства и его граждан», — подчеркнул он.

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