Ростов-на-Дону, 28 февраля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Ростовской области спасатели-психологи принимают от беженцев из Донбасса по 30 звонков в час, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 28 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

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«В последние дни количество обращений заметно снизилось. Если в первые дни работы горячей линии поступало до 60 звонков в час, то сейчас их число снизилось практически вдвое», — уточнили в ведомстве.

Всего донские спасатели-психологи ответили почти на две тысячи обращений. Два телефона горячей линии 8(800) 201−59−79 и 8(863) 239−99−99 работают в круглосуточном режиме. Люди могут получить как психологическую поддержку, так и информационную помощь.