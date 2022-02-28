Кабардино-Балкария, 27 октября, 2006, 16:56 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии с начала 2006 года зарегистрировано 523 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 132 человека и 659 получили ранения. Об этом в пятницу, 27 октября, на заседании комитета парламента Кабардино-Балкарии, посвященном проблемам развития дорожного хозяйства, сообщил начальник республиканского УГИБДД полковник Арсен Кудаев .

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в парламенте республики, количество погибших возросло в Чегемском и Баксанском районах Кабардино-Балкарии. Самая благоприятная ситуация, по словам Кудаева, - в Майском, Лескенском, Эльбрусском и Зольском районах.

Кудаев отметил, что до сих пор не решен вопрос о подключении освещения на некоторых участках федеральной трассы "Кавказ", а при интенсивности движения 800 единиц автотранспорта в час большинство участков дороги оборудовано лишь двумя полосами движения. Такое положение дел наблюдается лишь в двух-трех субъектах РФ на всем протяжении пути от Нальчика до Москвы. Кроме того, по его словам, до 30% дорожных знаков в республике отсутствуют либо нуждаются в срочной замене, а 70% из 114 светофоров давно отработали свои ресурсы.