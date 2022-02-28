Новосибирск, 28 февраля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Новосибирский министр образования Сергей Федорчук госпитализирован с коронавирусом. Информацию редакции «НГС Новости» подтвердил сам чиновник.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

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«Чувствую себя нормально», — сказал министр.

Выяснилось, что Федорчук находится в больнице с 24 февраля. Отмечается, что заразился он в середине февраля, но состояние не тяжелое.

Министр привит от COVID-19.