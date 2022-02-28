Кишинёв, 28 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Молдавии в течение последних суток в ходе 3230 исследований выявили 488 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 501 800 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 476 641 человека, в том числе 723 — за последние сутки.

В больницах республики находится 841 пациент с COVID-19, в том числе 196 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 216 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали три таких случая.

Днём ранее в Молдавии выявили 500 заражений коронавирусом в результате проведения 3670 тестов. Врачи выписали за сутки 1431 человека, умерли 12 пациентов с COVID-19.