Ростов-на-Дону, 28 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат на коронавирус получили 2963 человека, после COVID-19 выздоровели 2972 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (701), Волгодонске (149), Таганроге (147), Шахтах (137), Новочеркасске (129). Более 20% носителей коронавируса — люди старше 66 лет, 12% — дети.

Не смогли справиться с COVID-19 ещё десять человек.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 321 194 случая заражения коронавирусом, выздоровели 272 232 пациента. Жертвой коронавируса стал 10 321 житель Дона.