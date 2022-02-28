Сеул, , 11:52 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 225 человек. Об этом 28 февраля сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 28 февраля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 852 140 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,4%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 448 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 358 888 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,4%.

«Бустерную» дозу получили 6049 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 31 359 539 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 139 626 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 3 134 456.

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