Брюссель, 28 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Вопрос о возможном приеме Украины в Евросоюз станет предметом дискуссии в ЕС, заявил 28 февраля глава Евросовета Шарль Мишель в эфире телеканала BFM.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Это дебаты, которые в любом случае состоятся», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, у ЕС уже есть «очень мощное соглашение с Украиной, выполнение которого необходимо активизировать».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вступление Украины со временем в состав Евросоюза поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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