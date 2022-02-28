Пекин, 28 февраля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Нормальное взаимовыгодное сотрудничество в сфере торговли между Россией и Китаем будет продолжено. Об этом 28 февраля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

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«Китай и Россия будут продолжать нормальное торговое сотрудничество в духе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специальный советник президента Сирии Луна Шибль заявила, что Сирия не боится новых возможных санкций западных стран в связи с решением Дамаска признать Донецкую и Луганскую Народные Республики.