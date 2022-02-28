Дамаск, 28 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Сирия не боится новых возможных санкций западных стран в связи с решением Дамаска признать Донецкую и Луганскую Народные Республики, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль.

Beshr Abdulhadi Сирия

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Он напомнил, что санкции применяются против Сирии с 70-х годов прошлого века и даже когда были улучшения в отношениях с Западом, эти санкции не отменялись.

«И сегодня санкции применены против множества отраслей, если бы мы их боялись, мы бы не стали принимать множество тех решений, которые мы приняли. Санкции исторически и в настоящее время не смогли заставить нас отказаться от наших принципов и убеждений», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что его страна полностью поддерживает решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик от Украины.