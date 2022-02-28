Москва, 28 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Со стороны граждан Украины все чаще поступают сообщения о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников в России для разведки и диверсий. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Москве и Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

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«Участились случаи обращений граждан Украины с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать своих соотечественников, проживающих и работающих в России, для ведения разведывательной и диверсионной деятельности», — говорится в сообщении.

Также в УФСБ призывали сообщать о контактах с лицами, которые украинские спецслужбы могут попытаться использовать для деятельности против безопасности России.

Кроме того, напоминается, что передача или сбор по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, сведений для использования их против безопасности РФ являются преступлением, предусмотренным статьей 276 УК России (шпионаж), и наказываются лишением свободы на срок до 20 лет.

«Вместе с тем лицо освобождается от уголовной ответственности за совершение указанного преступления, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в настоящее время все мирные жители Киева, которые находятся в нем, могут покинуть город беспрепятственно.