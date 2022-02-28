Новосибирск, 28 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 28 февраля, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 3617 пациентов, в том числе 108 детей. Днём ранее — 3592 пациента, в том числе 112 детей, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 4047 случаев заражения коронавирусом. За это же время 3707 человек выздоровели, 16 пациентов скончались. В реанимации находятся 312 человек, на ИВЛ — 45 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 218 789 случаев заражения коронавирусом, в том числе — у 31 232 детей; 105 329 пациентов полностью выздоровели; умерли 4989 человек.