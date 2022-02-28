Ереван, , 11:03 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 2804 исследования на коронавирус, из которых 139 показали положительный результат. Об этом 28 февраля сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 419 832 носителя коронавируса. Из них 401 677 справились с инфекцией, в том числе 837 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 8 008 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 067 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали 12 случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 3274 тестов на коронавирус 270 были с положительным результатом. 1136 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали 17 случаев смерти.