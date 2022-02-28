Москва, 28 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Повышая ключевую ставку, Центробанк РФ сейчас защищает финансовую стабильность в стране и уберегает курс рубля от дальнейшей девальвации, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

ИА REGNUM Здание ЦБ Рф

«Эта мера одновременно с сохранением стратегии интервенций в валютной секции позволит держать под контролем колебания курса рубля.

Шаг Банка России выглядит совершенно закономерным в текущих нестандартных условиях, вопрос был лишь в величине роста ставки. Естественно, что подобные кредитные ставки носят запретительный характер.

Для бизнеса это будет более чем болезненно, но сейчас речь идёт о защите национальной валюты и всей финансовой системы.

Вероятно, российские банки сейчас поднимут ставки по кредитным продуктам на соответствующую величину. Ставки по потребительским предложениям сейчас способны достичь 22−25%, ипотечные ставки взлетят к 25−30%.

Ранее банковские организации предупреждали клиентов с уже одобренными ипотечными условиями о пересмотре ставки. Одновременно должны вырасти и ставки по депозитам, но очень сомнительно, что банки сейчас дадут ставку по рублёвому вкладу выше 20%.

Кроме того, вряд ли население понесёт сбережения в банки, чтобы дать деньгам работать — уровень тревоги за свой кошелёк сейчас высочайший.

Текущие финансовые условия беспрецедентны, и самое правильное — просто переждать их», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых с 9,5% годовых ранее.

Читайте подробнее: Банк России повысил ключевую ставку до 20%