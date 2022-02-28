Москва, , 09:56 — REGNUM Сегодня, 28 февраля, Центральный Банк России принял решил поднять ключевую ставку до 20% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки компенсирует возросшие девальвационные и инфляционные риски.

В свою очередь это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан России от обесценения.

ИА REGNUM сообщало ранее, Банк России вполне может пойти на повышение ключевой ставки до 14%.

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