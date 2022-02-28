Москва, 28 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В настоящее время все мирные жители Киева, которые находятся в нем, могут покинуть город беспрепятственно. Об этом 28 февраля заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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"Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев — Васильков. Данное направление открыто и безопасно», — сказал официальный представитель Минобороны РФ.

При этом Конашенков подчеркнул, что Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса наносят удары только по объектам военной инфраструктуры Украины, гражданскому населению страны ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Грузии после начала на Украине спецоперации по защите Донбасса был замечен рост националистических настроений.