Донецк, 28 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В настоящее время военнослужащими Донбасса было освобождено от киевских агрессоров 17 населенных пунктов. Об этом 28 февраля сообщил заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-24».

Andrew Butko Эдуард Басурин

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"На сегодня мы смогли освободить 17 населенных пунктов, которые были под оккупацией украинской власти», — сказал он.

Также замначальника управления НМ ДНР отметил, что на данный момент десятки тысяч жителей Донбасса остаются без воды и добавил, что пленные подтвердили подготовку ВСУ массированного наступления в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что всеобщая мобилизация в республике постепенно приостанавливается.