Афины , 28 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Использование воздушного пространства Греции для российских самолетов запрещено. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Управления гражданской авиации (УГА) страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Греция

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«Управление гражданской авиации (УГА) сообщает об издании авиационной инструкции (notam) о запрете полетов российских самолетов в национальном воздушном пространстве Греции», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также уточняется, что запрет использования воздушного пространства Греции авиаперевозчиками из России был принят после решения Евросоюза закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов.

Помимо того, отмечается, что запрет действует с 28 февраля и будет действовать в течение трех месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская авиакомпания «Победа» отменила все рейсы в Европу.