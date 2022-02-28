Донецк, 28 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Всеобщая мобилизация постепенно приостанавливается в Донецкой Народной Республике, заявил 28 февраля глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

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Решение о постепенной приостановке, пояснил Пушилин, связано с заполнением необходимого количества «тех направлений, на которые и была нацелена эта кампания».

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизацию населения власти ДНР объявили с 19 февраля. Днём ранее жителей начали эвакуировать в Россию. Пушилин в обращении к гражданам рассказал о подготовке диверсий украинской стороной и о продолжающихся интенсивных обстрелах населенных пунктов республики со стороны ВСУ.

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