Лондон, 28 февраля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Власти Великобритании ввели санкции против Центрального банка России. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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Так, Лондон запретил операции, связанные с управлением резервами, а также активами ЦБ РФ, в том числе операции с любым юрлицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Банка России.