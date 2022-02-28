Ростов-на-Дону, 28 февраля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. За последние 24 часа границу России в Ростовской области пересекли более 5 тыс. жителей из Донбасса. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 28 февраля.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области

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"За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло свыше 5 тысяч граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в 93 пунктах временного размещения беженцев из Донбасса, развёрнутых в Ростовской области, находятся 6,3 тыс. человек, почти половина из них — дети.