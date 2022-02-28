Горловка, ДНР, 28 февраля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Украинские силовики массированно обстреливают город Горловку в Донецкой Народной Республике, написал глава городской администрации Иван Приходько 28 февраля в своём телеграм-канале.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

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По его словам, обстрелян посёлок шахты 6/7, школа в поселке Зайцево, завод «Кераммаш» в посёлке Гольмовский. Снаряды трижды попали в жилой массив «Комсомолец», повреждена линия электроснабжения.

«С самого утра украинские вооружённые формирования ведут массированный обстрел Горловки», — сообщил Приходько.

Он также рассказал о повреждениях жилых домов, газопроводов, автомобиля. В посёлке Широкая Балка в результате обстрела, который произошёл накануне, повреждена линия электропередач.

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