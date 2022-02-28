Тбилиси, 28 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 14 138 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2465 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 28 февраля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 605 472 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 504 161 победил инфекцию, в том числе 12 840 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 16 163 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 25 человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 4565 пациентов, в оборудованных гостиницах — 417.

Днём ранее в Грузии в ходе 26 252 исследований выявили 4835 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 13 840 человек, скончался 41 пациент с COVID-19.