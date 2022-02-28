Москва, 28 февраля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В России 28 февраля будет принято решение об обязательной продаже 80% валютной выручки. Об этом сообщает официальный сайт Министерства финансов РФ.

Government.ru Минфин России

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Решение будет принято на основании предложений Минфина РФ и Банка России. С 28 февраля 2022 года для резидентов, являющихся участниками внешнеэкономической деятельности, станет обязательной продажа иностранной валюты в размере 80% от выручки, которая причитается в рамках всех внешнеторговых договоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России продолжает сохраняться финансовая устойчивость и в том числе благодаря тому, что был накоплен резерв и снижен уровень государственного долга, заявили в Минфине.