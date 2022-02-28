Тбилиси, 28 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Президенты Грузии и Германии Саломе Зурабишвили и Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию на Украине. Об этом грузинский президент сообщила в соцсети Twitter.

Анатолий Соколов. Заговорщики

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса и санкции Запада — все новости»

Зурабишвили написала, что в беседе призвала Германию поддержать Украину, подчеркнув «историческую важность» поддержки. Она также добавила, что в сложившейся ситуации в поддержке нуждается и Грузия.

«Повышение европейской поддержки Грузии своевременно как никогда», — отметила Зурабишвили.

Напомним, грузинский президент после начала спецоперации на Украине по защите Донбасса заявила, что это якобы угрожает Грузии. Она созвала внеочередное заседание парламента республики и пригласила туда премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он отказался приходить, заявив, что угроз для Грузии нет. Депутаты правящей партии «Грузинская мечта» тоже не пришли, и заседание было сорвано.