Донецк, 28 февраля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате действий киевских агрессоров погибли три мирных жителя и еще шесть получили ранения. Об этом 28 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

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«За последние сутки у нас трое погибших среди гражданского населения и шесть человек еще ранены», — сказал он.

При этом Пушилин добавил, что в настоящее время продолжается освобождение территории ДНР от украинских боевиков.

«Продвигаемся медленно, но уверенно», — пояснил глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрел города Донецк произвели утром 28 февраля украинские боевики.