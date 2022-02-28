Москва, 28 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение подробно доложить о ходе расследования уголовного дела по факту покушения на убийство в акватории Азовского моря. Об этом 28 февраля сообщает официальный сайт СК РФ.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

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Ранее сообщалось, что около 11:00 24 февраля в акватории Азовского моря российское гражданское грузовое судно «СГВ Флот», шедшее в морской порт Ростова-на-Дону, подверглось удару со стороны ВСУ. На борту одного из судов вспыхнул пожар. Есть пострадавший.

Также в результате случившегося была повреждена кормовая часть нефтерудовоза, в связи с чем из строя вышло рулевое управление.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.