Донецк, 28 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Обстрел города Донецка произвели утром 28 февраля украинские боевики. Об этом 28 февраля сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

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Уточняется, что обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был произведен в 09:18 (совпадает с мск) и в ходе него по Донецку был выпущен один снаряд калибром 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Горловку и населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР).