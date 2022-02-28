Тирасполь, 28 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В ходе 542 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 113 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 107 128 носителей SARS-CoV-2. Из них победил инфекцию 102 371 человек, в том числе за последние сутки — 904.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2109 смертей пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было четыре таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 918 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 283 случая заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 444 человека. Зафиксировали три смерти среди пациентов с COVID-19.