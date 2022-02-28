Москва, 28 февраля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Российские следователи будут фиксировать каждый факт применения украинскими военными пыток к пленным и тщательно расследовать такие уголовные дела. Такое поручение отдал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает 28 февраля пресс-служба ведомства.

Kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин

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Украинские силовики пытают российских военных, захваченных в плен, отмечают в СКР, ссылаясь на данные Минобороны РФ. Такие действия — серьёзное нарушение норм международного права.

Бастрыкин поручил «следователям ГСУ СК России принимать исчерпывающие меры по фиксации каждого факта применения пыток украинскими военными и в рамках возбужденных уголовных дел тщательно расследовать все обстоятельства, приняв необходимые меры к установлению виновных лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что среди российских военных, участников спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации Украины, есть погибшие и раненые. Потери России, подчеркнул он, многократно меньше, чем потери с украинской стороны.

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