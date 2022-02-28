Глендейл, США, 28 февраля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. «Виннипег Джетс» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Nhl.com Евгений Свечников

Российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечников забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также в составе «Джетс» отличились Адам Лаури, Блейк Уилер и Кайл Коннор, оформивший дубль.

В составе «Аризоны» точными бросками отметились защитник Джейкоб Чикран и нападающие Барретт Хэйтон и Ник Ритчи.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает 12-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 55 очков. «Аризона» идёт на 16-м месте в Западной конференции с 32 очками.

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