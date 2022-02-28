Колумбус, США, , 09:33 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Евгений Малкин Michael Miller

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также в составе «Пингвинз» отличились защитник Чад Рудевел и форвард Сидни Кросби.

В составе «Коламбуса» точными бросками отметились нападающие Оливер Бьёркстранд и Джек Рослович.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 74 очка. «Коламбус» идёт на девятом месте в Восточной конференции с 55 очками.

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