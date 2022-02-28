Париж, 28 февраля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили 42 600 случаев заражения коронавирусом, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В среднем за последнюю неделю во Франции регистрировали 57 500 случаев заражения коронавирусом в день.

Кроме того, за сутки от COVID-19 умерли 52 жителя Франции.

В настоящее время во Франции госпитализировано 25 277 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции объявили об ослаблении ряда ограничительных мер против распространения COVID-19.