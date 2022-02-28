Гомель, Белоруссия, 28 февраля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В настоящее время площадка для переговоров России и Украины подготовлена и ожидается прибытие на нее делегаций этих стран. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба МИД Белоруссии на своей странице в соцсети Twitter.

ИА REGNUM МИД Белоруссии

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«Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций», — говорится в сообщении.

При этом ранее в белорусском МИД сообщили, что переговоры России и Украины начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время делегация России ожидает в Гомельской области Белоруссии представителей Киева для проведения переговоров.