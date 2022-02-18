Буффало, США, , 13:42 — REGNUM «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

«Оттава Сенаторз» (сс) kaatiya

В составе «Оттавы» шайбы забросили форварды Зак Сэнфорд, Остин Уотсон и Брэди Ткачук. Российский защитник Артём Зуб отдал одну результативную передачу.

В составе «Баффало» точны броском отметился нападающий Кайл Окпосо.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 40 очков. «Баффало» идёт на 13-м месте в Восточной конференции с 40 очками.

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