Донецк, 28 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Широкая Балка и Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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Зафиксирован обстрел: 07:05 (мск) — н.п. Новгородское — н.п. Широкая Балка: выпущено 12 мин калибром 82 мм», — говорится в сообщении СЦКК в телеграм-канале.

Также был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению н.п. Ленинское — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено шесть мин калибром 120 мм.