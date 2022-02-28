Сеул, 28 февраля 2022, 09:31 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 28 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у 740 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 18 471.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 139 626 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 3 134 456.
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