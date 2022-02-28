Минск, 28 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и другие страны Запада все время ведут политику двойных стандартов. Об этом 28 февраля написал журналист белорусского Общенационального телевидения (ОНТ) Игорь Тур в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса и санкции Запада — все новости»

В качестве примера такой двуличности Запада, белорусский журналист приводит обложку журнала TIME 1999 года, когда США вели бомбардировки Югославии, заглавная статья которого называлась: «Массированные бомбардировки открывают двери к миру».

«Это о двуличии США и Запада. Никто не осуждал, никто не выражал озабоченность. Все радостно «несли мир». Накрывая Югославию ковром бомб», — написал он в своем сообщении.

При этом Тур отметил, что специальная операция Вооруженных сил РФ по защите Донбасса должна принести Украине избавление от националистов и не допустить в будущем полномасштабной войны в будущем.

«Напишу так, как думаю. Почему, подумайте, российская армия так медленно это делает? Потому что (президент России Владимир) Путин, против которого тут часть агрессивных граждан, пытается минимизировать потери среди гражданского населения. Чего НАТО в 1999 году не делало», — добавил журналист.

Также он уточнил, что, если бы российское руководство хотело бы провести принуждение Киева к миру «любыми методами», Украина была бы в течение двух часов накрыта ракетами с земли, воздуха и подлодок.

«И это был бы очень НАТОвский способ открыть двери к миру», — почеркнул Тур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что заявления о якобы неизбирательном применении силы ВС РФ и ударах по мирным объектам на Украине в ходе российской военной операции по защите Донбасса не соответствуют действительности.