Донецк, 28 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 27 февраля попал под обстрел в селе Павлополь недалеко от Мариуполя.

Smdnr.ru Денис Пушилин

«Дело житейское, все в порядке», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24», комментируя сообщения об обстреле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что ВСУ будут обстреливать жилые районы населенных пунктов ДНР из реактивных систем залпового огня «Град», чтобы «обвинить» республики и Россию в гибели людей и разрушениях инфраструктуры.

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